Renaturierung der Düpenau : Neuer Wassererlebnispunkt in Schenefeld

Der Verein Regionalpark Wedeler Au und die Stadt Schenefeld haben eine Stelle entlang der Düpenau zu einem Wassererlebnsipunkt umgestaltet: Er vereint Naherholung und neue Lebensräume.

Schenefeld | Ein Spaziergang oder eine Radtour durch die Natur – das macht im Sommer besonders viel Spaß. Beliebt ist in Schenefeld dafür besonders der Grüne Ring. Nun gibt es entlang der 12 Kilometer langen Freizeitroute eine neue Attraktion: Der Verein Regionalpark Wedeler Au hat am Uferabschnitt am Scharmbrooksweg einen Wassererlebnispunkt geschaffen. Besucher ...

