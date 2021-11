Am Sonntagabend : Rauch im Dachbereich einer Bäckerei: Schenefelder Feuerwehr im Einsatz

Ab 21.30 war die Feuerwehr für längere Zeit am Dannenkamp im Einsatz.

Schenefeld | Größerer Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld im Kreis Pinneberg: Die Wehr war am Sonntagabend (28. November) zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand in einer Bäckerei gerufen worden. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr in der Straße Dannenkamp eintrafen, zog leichter Rauch aus einer Halle der Bäckereifabrik. Nach ersten Angaben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.