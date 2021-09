Musik : „Rails’n’Rivers“-Duo kommt ins Schenefelder Lustis

Akustische Gitarren, Elemente aus Rythm and Blues und ausdrucksstarke Eigenkompositionen - all das gibt es am Freitag (1. Oktober) ab 20 Uhr im Schenefelder Lustis. Dort tritt das Hamburger Duo „Rails’n’Rivers“ auf.

Schenefeld | Das musikalische Duo „Rails’n’Rivers“ gibt es gerade mal seit Anfang 2020. Seit dem überzeugen die beiden Hamburger mit gefühlvollen Balladen aus dem Genre Rythm and Blues, angereicherter mit groovigen Boogie-Elementen. Eigenkompositionen und musikalische Evergreens Wer Heinz Lück und Sönke Reymann live erleben möchte, bekommt am Freitag 1. Okto...

