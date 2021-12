Polizei sucht Zeugen : Dokumente gestohlen: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Schenefeld

Im Schenefelder Swatten Weg wurde eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Sophie Laura Martin

22. Dezember 2021, 15:22 Uhr

Schenefeld | Erneut ist es in Schenefeld zu einem Einbruch gekommen. Am späten Dienstagnachmittag (21. Dezember) zwischen 17 und 18.15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Swatten Weg in der Höhe des Moorwegs. Das teilte die Polizei mit.

Die Täter entwendeten Dokumente

Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Dokumente. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch Fahrzeugen machen kann, meldet sich unter der Telefonnummer (04101) 20 20 oder schreibt eine Email an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.