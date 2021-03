Polizei sucht Zeugen : Unbekannte wollen in Endreihenhaus in Schenefeld einbrechen

Die Täter hatten keinen Erfolg und flüchteten ohne Beute.

Avatar_shz von Cindy Ahrens

01. März 2021, 12:55 Uhr

Schenefeld | In einem Endreihenhaus im Danziger Weg in Schenefeld ist es am Sonnabend (27. Februar) zu einem versuchten Einbruch gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Bewohner waren nicht zu Hause

Demnach versuchten Unbekannte, sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Die Bewohner waren nicht zu Hause, die Tat ereignete sich zwischen 9 und 20.15 Uhr.

Die Täter hatten keinen Erfolg und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Umfeld des Tatorts – insbesondere in den Straßen Borgfeld und Sandstückenweg – gemacht haben.

Die Kriminalpolizei Pinneberg ist unter der Telefonnummer (04101) 20 20 zu erreichen.