Ökologisches Gärtnern : Deswegen suchen die Schenefelder Beete helfende Hände

Mit dem Projekt „Schenefelder Beete macht Schule“ werden Grundschulkinder fürs Gärtnern begeistert. Langsam geht es los mit der Gartenarbeit, auch bei den Erwachsenen. Und: Es werden Freiwillige gesucht.

Schenefeld | Los geht's: Gemüse und Obst selbst anbauen, ernten und schließlich essen. Mit dem Projekt „Schenefelder Beete macht Schule“ werden Grundschulkinder fürs Gärtnern begeistert. „Nach zwei Frühjahren ohne Kinder an den Beeten starten wir mit beiden Grundschulen an drei Flächen durch“, so Jens Clausen von den Schenefelder Beeten und Leiter des Projekts. ...

