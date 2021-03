B-Pläne verabschiedet : Politik macht den Weg frei für Schenefelds neuen Stadtkern

Die Ratsmitglieder nickten die fünf Bebauungspläne ab. Die Ortsteile Dorf und Siedlung sollen optisch zusammenwachsen.

Schenefeld | Das war er: Der Startschuss für den neuen Stadtkern. In ihrer Sitzung am Donnerstagabend (12. März) haben die Schenefelder Ratsmitglieder fünf Bebauungspläne verabschiedet, die die Veränderung der neuen Stadtmitte möglich machen sollen. Dies war zuletzt intensiv im Ausschuss für Stadtentwicklung diskutiert worden. So sollen die Ortsteile in der Sta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.