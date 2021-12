Ehrenpreis Stadt Schenefeld : Michael Putzke im Porträt: Ein Leben für den Fußball

Fußball war und ist seine große Leidenschaft: Über Jahrzehnte trainierte er Mannschaften von Blau-Weiß 96 – ehrenamtlich und mit vollem Einsatz. Nun bekommt Michael Putzke den Ehrenpreis der Stadt Schenefeld verliehen.

Schenefeld | Michael Putzke sitzt in seinem Esszimmer an einem großen, runden Holztisch. Kerzen brennen, es riecht nach frisch aufgebrühten Kaffee. Vor Putzke liegt ein Ordner mit alten Fotos und Zeitungsartikeln – Erinnerungen an eine schöne, bewegte Zeit, an die er gern zurückdenkt. Treue zum Sportverein Blau-Weiß 96 Putzke hat über Jahrzehnte ehrenamtlich...

