Termine im Kreis Pinneberg : Massiver Mangel an Blutkonserven: DRK ruft verstärkt zur Blutspende auf

Die Bestände seien an der Untergrenze, insbesondere weil in der Urlaubssaison weniger gespendet wird. Sollte es so weiter gehen, müssten Operationen verschoben werden.

Schenefeld | In Deutschland gibt es aktuell einen massiven Mangel an Blutkonserven. Denn Corona-Pandemie und Urlaubszeit führen dazu, dass weniger gespendet wird. Das führt sogar so weit, dass geplante Operationen bald vielleicht verschoben werden müssen. Deshalb ruft das DRK verstärkt zur Blutspende auf. Die nächsten Termine im Kreis Pinneberg sind in Quickborn (4...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.