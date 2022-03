Live-Gottesdienst : Weltgebetstag in der Stephanskirche Schenefeld

Am 4. März ist Weltgebetstag. In der Stephanskirche in Schenefeld findet um 18 Uhr ein Gottesdienst statt, welcher auch live übertragen wird.

Schenefeld | Zukunftsplan Hoffnung: Unter diesem Motto feiern am 4. März Menschen in mehr als 150 Ländern der Erde den Weltgebetstag. Auch in Schenefeld. Die Gebete, Lieder und Texte für diesen Gottesdienst haben Frauen aus England, Wales und Nordirland zusammengestellt. Hoffnung geben, ob vor Ort in der Kirchengemeinde oder online: Für diesen Gottesdienst habe...

