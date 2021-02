Kunstraum Schenefeld : Ausstellung zum 85. Geburtstag von Hans Rauh läuft an

Zu seinem Ehrentag stellt der Künstler 85 Werke in seinem Garten aus. Die ersten wurden bereits angeliefert.

Schenefeld | Das Großprojekt von Hans Rauh zu seinem Geburtstag nimmt Form an: Der Künstler aus Forsthart, der seine Kunstwerke bei Christian Borrmann in der Galerie Kunstraum in Schenefeld präsentiert, hat die ersten der 85 Kunstwerke in seinem Garten aufgestellt. ...

