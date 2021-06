VHS-Ausstellung : Kunstkreis Schenefeld plant Finissage zu „Meer und mehr“

Die Ausstellung des Mutter-Tochter-Duos Lena und Petra Franke wird außerdem um einen Monat verlängert – ursprünglich sollte diese am 30. Juni enden.

Schenefeld | Der Kunstkreis Schenefeld plant eine Finissage zur Ausstellung „Meer und mehr“ in der Volkshochschule (VHS), Osterbrooksweg 36. Die Veranstaltung ist für den 30. Juli um 18 Uhr geplant. In diesem Zuge wurde auch die Ausstellung verlängert, denn diese sollte ursprünglich nur bis zum 30. Juni gehen. Mehr dazu: Mutter-Tochter-Ausstellung in der VHS ...

