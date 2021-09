Schmuck und Bargeld gestohlen : Kripo ermittelt nach Einbrüchen in Pinneberg und Schenefeld

In den vergangenen Wochen ist es im Kreis Pinneberg immer wieder zu Einbrüchen gekommen – nun haben unbekannte Täter erneut zugeschlagen. Die Kriminalpolizei sucht nach möglichen Zeugen.

Avatar_shz von Sophie Laura Martin

06. September 2021, 14:24 Uhr

Pinneberg/Schenefeld | Schmuck und Bargeld – das ist die Beute zweier Einbrüche am Wochenende vom 4. und 5. September. Eine der Taten ereignete sich im Katerkamp in Pinneberg: Unbekannte drangen am Samstagvormittag zwischen 10.10 und 13.30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und bereicherten sich an Bargeld.

Und auch in Schenefeld schlugen Kriminelle zu. Am Sonntagnachmittag zwischen 15.30 und 17 Uhr wurde in ein Wohnhaus im Friedrichshulder Stieg eingebrochen und Schmuck erbeutet.

Zeugen gesucht

Die Pinneberger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer verdächtigte Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich an die Kriminalinspektion Pinneberg unter der Telefonnummer (04101) 2020 wenden oder eine E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de schreiben.