Kultur : Konzerte im Schenefelder Juks fallen wegen Corona aus

Aufgrund von Corona fallen zwei Konzerte im Juks aus. Bereits gekaufte Ticket behalten aber ihre Gültigkeit.

Schenefeld | Aufgrund von Corona müssen zwei Konzerte im Juks abgesagt werden. Betroffen ist das Konzert von Blues Culture feat. Abi Wallenstein, Steve Baker und Martin Röttger am Mittwoch (8. Dezember) um 20 Uhr sowie die Darbietung von Soultrain mit seiner Show „Tribute to the Blues Brothers“ am Sonnabend (11. Dezember). Tickets behalten Gültigkeit Für die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.