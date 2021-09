Konzertveranstaltung : Der Star Club feiert im Schenefelder Forum 60-jähriges Bestehen

Musikfans kommen ganz auf ihre Kosten: Der Star Club ist zu Gast im Schenefelder Forum. Die Gäste können die Musiker hautnah erleben und es wird eine Autogrammstunde geben.

Schenefeld | Der Star Club kommt nach Schenefeld und feiert sein 60-jähriges Bestehen. Am Sonnabend (2. Oktober) ab 19 Uhr erwartet die Gäste eine große Show mit Herbert Hildebrandt, John Law & The Tremors, Brian Parrish Ecki Hoffmann und noch vielen weiteren Stars. Meet and Greet mit den Stars Neben Live Musik wird es ein Treffen mit den Künstlern im Foyer ...

