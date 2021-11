Schenefelder Konzerte : CCR Revival Band performt im Schenefelder Juks

Die CCR Revival Band um Gitarrist und Saxophonist Peter Wilcek überzeugte im Schenefelder Juks mit brillanten und hochkarätigen Rock. Es gelang den Musikern mit Songs wie „Suzie Q.“ das begeisterte Publikum mitzureißen.

Schenefeld | Es ist voll im Juks an diesem Samstagabend (20. November). Ungefähr 100 Gäste sind gekommen, um dem Auftritt der legendären CCR Revival Band zu lauschen. Pünktlich um 20 Uhr geht es los und die vier Musiker betreten unter tosendem Applaus die Bühne. Peter Wilcek überzeugt an der Gitarre und am Saxophon, sein Bandkollege Roland Reuter beherrscht das Sc...

