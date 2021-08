Nach Umzug : Kleiderkammer öffnet neue Räume in Schenefeld

Am Donnerstag (26. August) konnte das Team der DRK-Kleiderkammer erstmals Kunden in ihrer neuen Wirkungsstätte empfangen. Zur Eröffnung beglückwünschte die Lebenshilfe, die dem DRK das Haus zur Verfügung stellt.

Schenefeld | Über Monate musste die DRK-Kleiderkammer Schenefeld geschlossen bleiben. Kein Wunder also, dass die ersten Kunden am Donnerstag (26. August) schon eine Dreiviertelstunde vor Ladenöffnung vor der Tür standen. An diesem Tag öffnete das Team um Leiterin Roswitha Jürgensen erstmals die Türen zu seiner neuen Wirkungsstätte im Borgfelde 3. Zuvor überreichte...

