Blankeneser Chaussee : Kabel bei Bauarbeiten durchtrennt: Teile Schenefelds ohne Telefon

Die Telekom geht davon aus, dass die Störung noch bis zum Abend wieder behoben ist.

Schenefeld | Einige Schenefelder mussten am Freitag (9. April) auf Fernsehen und Telefon verzichten. Denn bei den Baumaßnahmen an der Blankeneser Chaussee wurde ein Kabel durchtrennt. Das teilt die Telekom auf Nachfrage mit. Störung am Freitagabend behoben Laut eines Unternehmens-Sprechers seien fünf Kunden davon betroffen gewesen. Wie viele Haushalte insges...

