Stadtzentrum Schenefeld : Deshalb lädt die Centermanagerin Mercan Aksu zur Imfpaktion ein

„Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen sich selbst und andere schützen“, sagt die Centermanagerin Mercan Aksu. Die erste Impfung wird am 29. und 30. September erfolgen.

Schenefeld | Es ist der Versuch, noch möglichst vielen Menschen dafür zu begeistern, sich gegen Corona impfen zu lassen: Impfaktionen an den Orten, an denen die Menschen eigentlich nicht unbedingt an Gesundheitsvorsorge denken. Sondern an die sie vielmehr hingehen, um zu entspannen, einzukaufen oder einfach die Freizeit zu genießen. Im Hamburg nutzten beispielswei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.