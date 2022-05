Ein Tisch pro Person buchbar : Kinder- und Frauenflohmarkt in Schenefelds „Stadtzentrum“

Das „Stadtzentrum“ Schenefeld veranstaltet im Juni zwei Flohmärkte. Nacheinander sind ein Kinder- und ein Frauenflohmarkt geplant.

Schenefeld | Endlich kann wieder getrödelt werden: Im Juni veranstaltet das „Stadtzentrum“ Schenefeld gleich zwei Flohmärkte. Einen Kinder- und einen Frauenflohmarkt. Also nichts wie aufräumen, ausmisten und diese zwei Termine im Kalender vermerken. 10 Euro pro Tisch Ersterer ist am 11. Juni in der Zeit von 8 bis 16 Uhr geplant. Anmeldungen sind ab sofort an...

