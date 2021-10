In Schenefeld : Hundeflüsterer: José Arce klärt Missverständnisse zwischen Mensch und Hund auf

Oft ist der Hund der beste Freund des Menschen – doch häufig kommt es innerhalb dieser Beziehung zu Schwierigkeiten. Da setzt der spanische Hundetrainer José Arce an: Er war mit seinem Seminar im Lustis.

Schenefeld | Für Schenefelder Hundebesitzer wurde es am 2. und 3. Oktober spannend – der aus Spanien stammende Hundetrainer José Arce war zu Besuch im Lustis. An seinem Seminar „Ich liebe meinen Hund“ nahmen etwa 15 Besucher teil. Arbeit auf der ganzen Welt Als Dozent ist Arce weltweit gefragt – er unterrichtet seine Methode in ganz Europa und Amerika. Sein ...

