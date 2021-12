Baumschutzsatzung Schenefeld : Heinke Mulsow setzt sich für besseren Baumschutz in Schenefeld ein

Bäume sind wichtig für das Klima. Nun soll in Schenefeld die Baumschutzsatzung aus dem Jahr 2004 aktualisiert und überarbeitet werden. Die Bürger sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Schenefeld | Lange hat die Schenefelder Politik darüber diskutiert, wie die Bäume in der Stadt erhalten und geschützt werden können. Jetzt sind die Schenefelder Bürger an der Reihe: Sie bekommen die Möglichkeit, sich an der Überarbeitung der neuen Baumschutzsatzung zu beteiligen. Der Entwurf dieser Baumschutzsatzung ist im Rathaus einsehbar. Noch bis Ende des Jahr...

