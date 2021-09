Schenefelder Stephanskirche : Heike Lüdemann feiert im Oktober ihr 40-jähriges Kita-Jubiläum

Sie ist Erzieherin aus Leidenschaft - seit 40 Jahren kümmert sich die Pinnebergerin Heike Lüdemann um die Jüngsten unserer Gesellschaft. Mit viel Begeisterung und Elan geht sie ihrer Berufung nach.

Schenefeld | Heike Lüdemann blickt auf eine turbulente Zeit zurück: Am 1. Oktober feiert die engagierte Erzieherin ihr 40-jähriges Dienstjubiläum in der Kindertagesstätte der Schenefelder Stephanskirche. Praktikum in einer Schenefelder Familie Ende der 70er Jahre begann Lüdemann ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin in Elmshorn. Eines Tages erzählte mir eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.