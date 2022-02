Veranstaltung : Im Forum Schenefeld: Zum letzten Mal „Tratsch op de Trepp“ mit Heidi Mahler

Spritzig, witzig und turbulent: Der Ohnsorg-Klassiker „Tratsch op de Trepp“ wird am 8. März um 19.30 Uhr im Forum Schenefeld aufgeführt. Heidi Mahler wird zum letzten Mal in der Rolle der Meta Boldt zu sehen sein.

Schenefeld | Ein letztes Mal mit Heidi Mahler: Das Ohnsorg-Theater kommt am Dienstag (8. März) mit „Tratsch op de Trepp“ nach Schenefeld ins Forum. Klatsch und Tratsch in der Nachbarschaft Und darum geht's im Stück: Nachbarschaft. In der Programmankündigung heißt es: „Wer kennt sie nicht – liebe Nachbarn, die einem zu jeder Tages- und Nachtzeit im Treppenhau...

