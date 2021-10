Handball-Hamburg-Liga : Halstenbeker TS/Blau-Weiß 96 Schenefeld verliert klar beim HSVH II

Trainer Frank Carlson war trotz der am Freitag (1. Oktober) bezogenen 20:35-Niederlage nicht unzufrieden, da sich sein Team vor allem in der Anfangsphase gut verkaufte.

Halstenbek | Während sich alle anderen Handball-Mannschaften aus dem Kreis Pinneberg bereits in der Schulherbstferien-Pause befanden, absolvierte die Halstenbeker TS/Blau-Weiß 96 Schenefeld am Freitagabend noch ihr Hamburg-Liga-Nachholspiel beim HSV Hamburg II. Obwohl es am Ende eine klare 20:35 (12:17)-Niederlage setzte, begab sich Frank Carlson keinesfalls unzuf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.