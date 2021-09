Wahlkampf 2021 : Grünen-Kandidat Jens Herrndorff kommt nach Schenefeld

Mit den Bürgern in den Dialog kommen, sich austauschen, auf Fragen antworten – diese Möglichkeit ergreift der Bundestags-Direktkandidat von den Grünen am Donnerstag, 23. September.

Schenefeld | Jens Herrndorff ist Bundestags-Direktkandidat und Vorstandssprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Kreis Pinneberg. Seit dem Jahr 2018 ist er in dieser Partei aktiv. Bürger können Fragen an Herrndorff richten Am Donnerstag, 23. September, wird Herrndorff Schenefeld besuchen. Ab 11 Uhr steht er am Grünen Infostand auf dem Schenefelder Wochenmarkt f...

