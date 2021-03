Gesperrte A7 in Hamburg : Umleitung durch den Kreis: Schenefeld und Pinneberg droht ein Verkehrschaos

Der Verkehr soll von Pinneberg über die LSE nach Schenefeld umgeleitet werden. Das könnte chaotisch werden.

Schenefeld/Pinneberg | Auf Hamburgs Autobahnen stehen in dieser Woche gleich mehrere Sperrungen an, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen werden. Die gravierendste Sperrung beginnt am Donnerstagabend (18.März). Dann wird die A7 im Zuge der Vorarbeiten für den Lärmschutzdeckel in Altona auf beiden Seiten des Elbtunnels für 79 Stunden komplett gesperrt sein. Pinneberg sieh...

