Straftaten in Schenefeld : Bewährung für 20-Jährigen – Gericht hofft auf Signalwirkung der U-Haft

Philip J. werden diverse Straftaten zur Last gelegt, darunter Körperverletzung. Auch soll er in einer Nacht in Schenefeld randaliert haben. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

Schenefeld | Philip J. sieht blass und müde aus, als er in Handschellen und in Begleitung von zwei Justizangestellten in den Gerichtssaal in Pinneberg geführt wird. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass der 20-Jährige mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Aber die Untersuchungshaft, in der er seit Anfang Oktober sitzt, stellt offenbar eine neue Dimension dar. ...

