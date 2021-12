150 Impfdosen für Kinder : „Hätte viel früher passieren sollen“: Familien-Impfaktion in Schenefeld großer Erfolg

Die Schlange im Stadtzentrum Schenefeld war lang am Dienstag: Viele Familie waren gekommen, weil nun auch erstmals Kinder geimpft werden durften. Teilweise standen die Menschen bis zu sechs Stunden an.

Schenefeld | Jonas ist tapfer. Der Neunjährige hat im Zuge der offenen Familien-Impfaktion im Schenefelder Einkaufszentrum gerade seinen ersten Piks bekommen. Bis auf einen kleinen Schmerz an der Einstichstelle am linken Arm geht es dem Jungen gut. Nun muss er 20 Minuten warten, bis er die Räumlichkeiten verlassen darf – so wollen es die Vorschriften. Jonas sitzt ...

