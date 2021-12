Besonderer Gottesdienst : Friedenslicht aus Bethlehem kommt in die Stephanskirche Schenefeld

Bürger der Stadt sind aufgefordert, Kerzen oder Öllampen mit in die Kirche zu bringen. Diese können sie mit dem Friedenslicht aus Bethlehem im Rahmen eines besonderen Gottesdienstes entzünden.

Schenefeld | Die Überbringung des Friedenslichts ist eine christliche Tradition zu Weihnachten. Es wird seit 35 Jahren in der Welt verteilt und seit 1994 auch in Deutschland. So wurde das Friedenslicht in diesem Jahr erneut am 1. Advent in der Grotte der Geburtskirche in Bethlehem entzündet und durch Pfadfinder nach Europa gebracht. Ein Zeichen für den Frieden ...

