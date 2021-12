Trainer führt neues System ein : Floorball-Pokal: Justus Karnath will mit Blau-Weiß 96 ins Viertelfinale

Der Erstligist aus Schenefeld trifft im Achtelfinale des FD-Pokals in der Halle am Achter de Weiden auf Liga-Rivale SC DHfK Leipzig. Dabei will man auch Zeichen setzen für den Bundesliga-Abstiegskampf.

Schenefeld | Bereits Anfang November hat Justus Karnath das Traineramt bei den Floorballern von Blau-Weiß 96 Schenefeld übernommen – besonders oft konnte man ihn in seiner neuen Rolle hinter der Bande aber noch nicht beobachten. Auch interessant: Trainerwechsel bei Blau-Weiß 96: Alexander Ohlandt tritt zurück Nachdem sich die Bundesliga wegen der Weltmeister...

