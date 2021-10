Floorball-Bundesliga : Nur Benedikt Fiedrich trifft: Blau-Weiß 96 verliert wieder zweistellig

Die Schenefelder müssen auch gegen Tabellenführer und Rekordmeister UHC Weißenfels jede Menge Lehrgeld zahlen.

Schenefeld | Sie hatten sich viel vorgenommen, doch erlebten letztlich eine Lehrstunde in eigener Halle. Die Floorballer von Blau-Weiß 96 Schenefeld mussten sich am Sonnabend (23. Oktober) dem Bundesliga-Tabellenführer UHC Sparkasse Weißenfels überdeutlich mit 2:10 geschlagen geben. Nach der Auswärtspleite in Holzbüttgen vor zwei Wochen (1:10) war dies bereits die...

