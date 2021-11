Floorball-Bundesliga : Mit Jonah Koop im Tor: Blau-Weiß 96 schlägt Meister Leipzig

Am Doppelspieltag vor der Winterpause haben die Schenefelder Bonus-Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Das klare 3:11 tags darauf bei den Floor Fighters war angesichts dessen zu verkraften.

Schenefeld | Sie haben ihre Chance gewittert – und diese auch genutzt. Die Floorballer von Blau-Weiß 96 Schenefeld haben in der Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt und den amtierenden deutschen Meister MFBC Leipzig mit 8:7 nach Verlängerung bezwungen. In einer hart umkämpften Partie erzielte der Schenefelder Torjäger Timo Rother nach nur 14 Sekunden in ...

