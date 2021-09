Floorball-Bundesliga : Die Rockets vom Himmel geholt: Blau-Weiß 96 feiert ersten Saisonsieg

Die Schenefelder haben beim 10:4 gegen die Berlin Rockets mit einem Offensivspektakel begeistert. Dreifach-Torschütze Timo Rother und seine Teamkollegen zeigten sich gegen Ex-Kollege Jan-Ole Villwock in Spiellaune.

Schenefeld | Eine Vollsperrung auf dem Weg Richtung Hamburg bremste die Floorballer der Berlin Rockets schon Stunden vor dem Bundesliga-Spiel in Schenefeld aus. Weil die Hauptstädter in Zeitverzug gerieten, wurde der Anpfiff bereits am Vormittag vorsorglich um eine halbe Stunde auf 15.30 Uhr nach hinten verlegt. Ins Rollen kam dann aber vor allem Blau-Weiß 96, ...

