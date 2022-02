1. Floorball-Bundesliga : Wegweiser Wernigerode: Blau-Weiß 96 Schenefeld baut auf Heimstärke

Obwohl Trainer Justus Karnath und sein jüngerer Bruder Tobias fehlen, soll gegen den Harz-Klub ein wichtiger Schritt im Abstiegskampf erfolgen. Daniel Czapelka will mit den Gästen eine offene Rechnung begleichen.

Schenefeld | An das Hinspiel-Ergebnis könne er sich aus dem Stehgreif zwar nicht erinnern, ein Gedanke schießt Daniel Czapelka im Gespräch über die Red Devils Wernigerode aber sofort in den Kopf: „Ich weiß noch, wie ich nach dem Spiel gesagt habe: Zu Hause werden sie schlagen.“ Wernigerode auswärts kein gutes Pflaster Damals, am 18. September 2021, hieß es 4...

