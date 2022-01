Floorball-Deutschland-Pokal : Blau-Weiß 96 Schenefeld geht bei ETV Piranhhas unter und verpasst Final-Four

Das Team aus Schenefeld muss sich im Viertelfinale ETV Piranhhas Hamburg mit 4:8 (0:3, 0:4, 4:1) geschlagen geben. Blau-Weiß verschläft dabei den Start und hadert mit der Chancenverwertung.

Schenefeld | Wenige Minuten vor dem Anpfiff wurde es in den Kabinen der Sporthalle Hoheluft in Hamburg-Eimsbüttel richtig laut. Sowohl die Gäste von Blau-Weiß 96 Schenefeld als auch die Hausherren ETV Piranhhas Hamburg pushten sich noch einmal bis in die Haarspitzen. Eine Viertelstunde später wurde es erneut laut: dieses Mal auf den Rängen. Der ETV hatte soeben da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.