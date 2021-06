Ferienprogramm des Juks : Schenefelder Jugendliche besprühen Stromkästen

Fünf Tage lang konnten sich die Jugendlichen an den Sprühdosen ausprobieren. Die SH Netz AG stellte die Stromkästen als Leinwand zur Verfügung.

Schenefeld | Fünf Kinder sprühten nur so für ihre Ideen. Mit wunderschönen Blumenmotiven verwandelten Nina, Marta, Johann, Sarah und Cosima langweilig graue Trafostationen in leuchtend bunte Kunstwerke. Die Aktion fand im Rahmen des fünftätigen Graffiti-Workshop des Juks (Jugend- und Kulturzentrum Schenefeld) statt. Kreatives Austoben war hier so richtig angesagt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.