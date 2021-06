Schenefeld : Fahrradwerkstatt wieder in Betrieb: Die Suche nach alten Rädern

Seit zwei Wochen hat die Werkstatt wieder geöffnet. Wer ein altes Rad spenden möchte, kann dies donnerstags vorbei bringen oder Kai Harders für eine Abholung kontaktieren.

Schenefeld | Egal ob zur Schule, zum Freund oder auf den Spielplatz – für die meisten Kinder ist das Fahrrad das Transportmittel der Wahl. So auch für Josef, der am Donnerstag (3. Juni) mit seinem Vater zur Fahrradwerkstatt in Schenefeld kam. Sein Zweirad, das er hier vor ein paar Jahren geschenkt bekam, ist kaputt: die Kette springt immer wieder raus. Und eigentl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.