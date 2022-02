Blumensamen ausleihen : Saatgutbibliothek in der Stadtbücherei Schenefeld eröffnet am 11. März

Am Freitag (11. März) wird Schenefelds erste Saatgutbibliothek – in der Stadtbücherei – eröffnet. Interessierte dürfen an dem Tag nicht nur die neue Box anschauen, sondern auch direkt Saatgut mitnehmen.

Schenefeld | Pflanzenfreunde, aufgepasst: In Schenefeld wird die erste Saatgutbibliothek eröffnet. Wann? Am Freitag (11. März) werden in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die Schenefelder Beete und die Stadtbücherei Schenefeld der Bürgermeisterin Christiane Küchenhof (SPD) und der Öffentlichkeit diese neue Saatgutbibliothek in der Stadtbücherei vorstellen. Samenfestes...

