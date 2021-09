Zeugen gesucht : Erneuter Einbruch in Schenefeld

In den vergangenen Monaten kam es in Schenefeld immer wieder zu Einbrüchen. So auch am Sonnabendabend (25. September). Die Kriminalpolizei ermittelt.

von Sophie Laura Martin

28. September 2021, 16:35 Uhr

Schenefeld | Auch in Schenefeld geht die Serie an Einbrüchen weiter. Am Sonnabendabend (25. September) in der Zeit zwischen 18 und 0.15 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Reihenhaus im Wachtelweg eingedrungen. Die Kriminellen entwendeten Schmuck und Bargeld – die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun nach Zeugen.

Zeugen nehmen bitte Kontakt mit der Polizei auf

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Angaben zum Tathergang machen kann, meldet sich unter der Telefonnummer (04101) 20 20 oder per Email an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.