Zeugensuche : Einbrüche im Schenefelder Auetal: Polizei prüft Zusammenhang

In letzter Zeit wurde in Schenefeld immer wieder eingebrochen – nun haben unbekannte Täter erneut zugeschlagen.

Avatar_shz von Sophie Laura Martin

11. Oktober 2021, 15:28 Uhr

Schenefeld | Und wieder gab es in Schenefeld zwei Wohnungseinbrüche. Die Taten ereigneten sich am Sonnabend, 9. Oktober, im Schenefelder Autal.

Gewaltsamer Zutritt

Zwischen 15 und 22 Uhr verschafften sich die bisher unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte. Zu einer weiteren Tat kam es in der Zeit zwischen 18.30 und 22 Uhr – hier drangen die Kriminellen in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. In beiden Fällen konnten noch keine Angaben dazu gemacht werden, was gestohlen wurde. Auch ist unklar, ob die Taten in einem Zusammenhang stehen.

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen: Wer in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wie beispielsweise Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bei den Beamten unter der Telefonnummer (04101) 20 20 oder schreibt eine Email an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.