Nachhaltigkeit in Elmshorn : Heckenschere oder Kuchenform in der Bücherei ausleihen

Vom 20. bis zum 26. September 2021 finden in Deutschland wieder die Aktionstage Nachhaltigkeit statt. Die Bücherei möchte aus diesem Anlass herausfinden, ob sich die Nutzer auch Gebrauchsgegenstände ausleihen würden.

Elmshorn | Die Stadtbücherei in Elmshorn nimmt in diesem Jahr wieder an den bundesweiten Aktionstagen Nachhaltigkeit statt. „Wer konkret anfangen möchte, in seinem Leben Dinge zu verändern, findet in der Stadtbücherei oder der Stadtteilbücherei viele Ratgeber über Themen wie zum Beispiel plastikfrei leben, Müll vermeiden oder nachhaltiges Reisen“, heißt es in de...

