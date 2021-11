Zeugen gesucht : Einbruch in Einfamilienhaus in Schenefeld: die Kriminalpolizei ermittelt

Erneut brachen Kriminelle in eine Schenefelder Wohnung ein. Sie entwendeten unter anderem Schmuck. Möglicherweise wurden die Einbrecher von der Bewohnerin gestört und flohen unbemerkt.

Schenefeld | Erneut ist es in Schenefeld zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Am Dienstag, 23. November, verschafften sich Unbekannte zwischen 8.20 und 17.44 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Blockhorner Weiden auf Höhe „In de Wisch“. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Die Kriminellen stahlen unter anderem Schmuck. ...

