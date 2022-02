Nach Einbruch in Schenefeld : 5000 Euro Belohnung: Wer kann Hinweise zum Verbleib dieses Schmucks geben?

Nach dem Einbruch in der Bogenstraße hat die betroffene Familie eine private Belohnung ausgelobt. Auch die Polizei bittet weiterhin um sachdienliche Hinweise.

Schenefeld | Nicht nur die Polizei bittet um Hilfe: Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schenefelder Bogenstraße am 14. Januar suchen die Polizei sowie die Familie nach Zeugen. Von privater Seite wurde eine Belohnung über 5.000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, wie die Polizei mitteilt. Weiterlesen: Ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.