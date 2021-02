Ehrenamtlerin aus Schenefeld : In der Grundschule und im Hort: Marlis Surmund hilft Kindern beim Lesen

Für 45 Minuten konzentriert sich die Rentnerin auf ein einziges Kind und bewirkt damit Großes.

Schenefeld | Eigentlich war es nie geplant, dass Schenefeld das Zuhause für Marlis Surmund wird. Sie ist in Blankenese geboren und aufgewachsen, hat dann jahrzehntelang in Iserbrook gelebt. Die Wohnung in der Düpenaustadt kauften ihr Mann und sie nur als Zweitwohnsi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.