Schenefelder Polizei ermittelt : Am Wochenende: Zwei Männer beschädigen mehrere Autos

Kriminelle beschädigten drei Autos an den Seitenspiegeln – die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Verdächtigt sind zwei junge Männer.

Schenefeld | Gleich dreimal schlugen unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Sonnabend (30. Oktober) zu und nahmen Sachbeschädigungen an parkenden Autos in Schenefeld vor. Zeugin beobachtet verdächtige Personen Am frühen Sonnabendmorgen zwischen 5 und 6 Uhr vernahm eine Zeugin laute Geräusche aus dem Bereich der Straße Opm Blockhorn gegenüber der Einmü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.