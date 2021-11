Autal und Blankeneser Chaussee : Drei Einbrüche an einem Tag: Unbekannte schlagen in Schenefeld zu

Gleich dreimal stiegen die Täter am Montag (8. November) in Schenefeld in Häuser ein. Dabei wurde Schmuck und Bargeld erbeutet.

Schenefeld | Zwischen 8 und 19.15 Uhr sollen laut Polizei am Montag (8. November) unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Blankeneser Chaussee in Schenefeld eingestiegen sein. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Bargeld. Im Autal drangen Unbekannte zwischen 17 und 19 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten S...

