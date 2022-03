Krieg in der Ukraine : Gemeinschaftsschule in Schenefeld hält eine Trauerminute ab

Sie wollen ein Zeichen der Solidarität setzen. Deswegen haben die Schülerinnen und Schüler der Schenefelder Gemeinschaftsschule Achter de Weiden eine Schweigeminute zum Ukraine-Konflikt abgehalten.

Schenefeld | Die Situation in der Ukraine bewegt die Menschen. Deswegen wurde an der Gemeinschaftsschule Achter de Weiden in Schenefeld am Donnerstag (10. März) eine Schweige- beziehungsweise Gedenkminute abgehalten. Botschaft der Solidarität Schülersprecher Henry Dabelstein hielt gemeinsam mit Schulleiter Dirk Ziegenhagen eine kurze Rede: „Wir Schülerinnen ...

