Auszeichnung : Der Schenefelder Ehrenpreis geht in diesem Jahr an Michael Putzke

Der diesjährige Ehrenpreis der Stadt Schenefeld geht an den Fußballtrainer Michael Putzke. Er wurde für seine unentgeltliche Tätigkeit als Trainer und Coach geehrt.

Schenefeld | Es ist wieder soweit: Der Ehrenpreis der Stadt Schenefeld wird verliehen. Diesmal geht er an den Fußballtrainer Michael Putzke von Blau-Weiß 96. Putzke ist großer Sportfan, vor allem der Fußball begeistert ihn. Ein Leben für den Sport So durchlief er zunächst als Aktiver in der Fußballabteilung des Sportvereins Blau-Weiß 96 von der Jugend bis zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.