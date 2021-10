Ehrenamtliches Engagement : Das Schenefelder Freiwilligen Forum stellt sich vor

Es gibt mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland, die sich ehrenamtlich engagieren. Beim Schenefelder Freiwilligen Forum sind derzeit 70 Freiwillige aktiv und bringen sich in ganz unterschiedlichen Bereichen ein.

Schenefeld | Sich ehrenamtlich in der Gesellschaft engagieren, etwas Gutes tun, sei es für Kinder, Jugendliche, Senioren oder Kranke – darum geht es beim Freiwilligen Forum in Schenefeld. Gegründet im Jahr 2000, bietet das Freiwilligen Forum umfangreiche Hilfe und Unterstützung im gesamten Stadtgebiet. So vermittelt es den Kontakt zwischen Hilfesuchenden und denje...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.